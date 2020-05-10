شكرا لمتابعة خبر عن بدء إيداع دعم شهر مايو من «حساب المواطن» والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):بدأ حساب المواطن اليوم الأحد إيداع دعم شهر مايو على أن تستمر عملية الإيداع حتى نهاية اليوم .
وبلغ إجمالي عدد مبالغ الدعم منذ انطلاق حساب المواطن 71 مليار ريال في حسابات المستفيدين المستوفين لشروط الأهلية والإستحقاق .
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