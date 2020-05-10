شكرا لمتابعة خبر عن بدء إيداع دعم شهر مايو من «حساب المواطن» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

بدأ حساب المواطن اليوم الأحد إيداع دعم شهر مايو على أن تستمر عملية الإيداع حتى نهاية اليوم .

وبلغ إجمالي عدد مبالغ الدعم منذ انطلاق حساب المواطن 71 مليار ريال في حسابات المستفيدين المستوفين لشروط الأهلية والإستحقاق .