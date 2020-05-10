العثور على لغم جرفته السيول إلى جازان

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الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى): تلقى الدفاع المدني بمنطقة جازان، أمس السبت، بلاغا بالعثور على لغم أرضي بأحد الأودية جرفته السيول المنقولة من الأراضي اليمنية. تلقى الدفاع المدني بمنطقة جازان، أمس السبت، بلاغا بالعثور على لغم أرضي بأحد الأودية جرفته السيول المنقولة من الأراضي اليمنية. وصرح المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد الغامدي، بأنه تم انتقال المختصين لموقع اللغم والتعامل معه بإبطال مفعوله دون حدوث أي ضرر. وأشار إلى أنه تم تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

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