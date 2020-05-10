شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..رد مقتضب من المديفر بعد تصريحات سامي الجابر عن جازان والأحساء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

حرص الإعلامي عبدالله المديفر، على تخصيص بداية حلقة برنامج " الليوان " للتعليق على الجدل المثار بخصوص تصريحات رئيس الهلال السابق سامي الجابر عن جازان والأحساء.

وقال المديفر في رد مقتضب: " أعيش في وطن عظيم، وأريد أن أتحدث عن جزء من جمال بلدي الأحساء وجازان " .

وتابع: " الأحساء وجازان لهما تاريخ وحضارة تضربان في أعماق الزمن، أغنياءهم كرماء، وفقراءهم شهماء، وإذا أردت أن تعرف جمال الإنسان كإنسان اتجه اليهما، إذا أردت أن تتعلم الشعر والأدب والثقافة اتجه لجازان والأحساء " .

وكان الجابر الجابر، قد أثار جدلَا واسعًا بعد وصفه مدينتي جازان والأحساء بالأكثر فقرا، وأشار إلى أنهما غنيتان بالمواهب الكروية ولكن لا يوجد من يكتشفها ويرعاها وينميها.