مطاعم “البيك” ترد على مقطع الفيديو الذي ظهرت فيه سيارتا إسعاف أمام أحد الفروع في مكة

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أصدرت شركة مطاعم “البيك” بياناَ ردت فيه على مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يظهر سيارتي إسعاف بجانب أحد الفروع في مكة المكرمة، وزعم مصوره أن هاتين السيارتين بسبب إصابة أحد العاملين بالمطعم بفيروس كورونا.

وقالت الشركة إن سبب وجود سيارتي الإسعاف بجانب الفرع في المقطع المتداول كان طلب وجبات من الفرع بشكل طبيعي كما هو معتاد، ولا صحة إطلاقا لما تم ادعاؤه في الفيديو من أن سبب تواجدهما تسجيل حالات إصابة بالفيروس.

ودعت إلى عدم الانسياق خلف الإشاعات والابتعاد عن تداول المعلومات المغرضة وبث الإشاعات، مهيبةً بالجميع أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، مؤكدة على أخذها كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد من قام بنشر وبث هذه الإشاعة.

