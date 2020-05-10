شاهد.. عاصفة حفر الباطن تتسبب في سقوط واجهة مبنى وتحطم زجاج سيارات

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وثق مواطنون في مقاطع فيديو ما تسببت فيه العاصفة التي ضربت حفر الباطن اليوم السبت، مع سقوط الأمطار والبرد، حيث اقتلعت الخيام وحطمت زجاج السيارات، وأسقطت واجهة مبنى تجاري.

وأظهرت الفيديوهات سقوط واجهة مبنى تجاري على طريق الأمير سلطان في حفر الباطن، كما تضرر المبنى بشكل كبير، واقتلعت الخيام، وشردت الحيوانات والدواجن.

كما نتج عن تلك الحالة الجوية تحطم زجاج عدد من السيارات، بسبب قوة سقوط البرد.