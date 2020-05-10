︎ :
.
وثق مواطنون في مقاطع فيديو ما تسببت فيه العاصفة التي ضربت حفر الباطن اليوم السبت، مع سقوط الأمطار والبرد، حيث اقتلعت الخيام وحطمت زجاج السيارات، وأسقطت واجهة مبنى تجاري.
وأظهرت الفيديوهات سقوط واجهة مبنى تجاري على طريق الأمير سلطان في حفر الباطن، كما تضرر المبنى بشكل كبير، واقتلعت الخيام، وشردت الحيوانات والدواجن.
كما نتج عن تلك الحالة الجوية تحطم زجاج عدد من السيارات، بسبب قوة سقوط البرد.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. عاصفة حفر الباطن تتسبب في سقوط واجهة مبنى وتحطم زجاج سيارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.