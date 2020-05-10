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شاهد.. مناظر خلابة وصور بديعة توثّق أمطار نجران

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التقطت عدسة بعض المصورين، صوراً بديعة توثق لحظات هطول الأمطار خلال الأيام الأخيرة بمنطقة نجران.

وأظهرت صور التقطها المصوران حمد الصقور وهادي آل دويس، مشاهد طبيعية خلابة من داخل نجران أثناء وبعد هطول الأمطار.

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