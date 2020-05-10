︎ : .

التقطت عدسة بعض المصورين، صوراً بديعة توثق لحظات هطول الأمطار خلال الأيام الأخيرة بمنطقة نجران. وأظهرت صور التقطها المصوران حمد الصقور وهادي آل دويس، مشاهد طبيعية خلابة من داخل نجران أثناء وبعد هطول الأمطار. Advertisements





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. مناظر خلابة وصور بديعة توثّق أمطار نجران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.