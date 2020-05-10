شاهد.. الخميسي: لا خصوصية إلا بالانعزال عن التقنية تماما.. وهذه الحالات يمكن فيها اختراق واتساب

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أكد فيصل الخميسي رئيس مجلس إدارة اتحاد الأمن السيبراني، أنه لم تعد هناك خصوصية إلا إذا انعزلت عن التقنية تماما.

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وقال الخميسي خلال حواره في برنامج ” الليوان ” إنه لحظة استخدامك لجهاز ذكي أو لتطبيقات الإنترنت هي لحظة تنازلك عن جزء من خصوصيتك..

وعن الحالات التي يمكن فيها اختراق واتساب بسهولة، أوضح “إذا جاءك رابط ممكن يزود حرف في آخر الرابط ولابد من قراءة الروابط لأن الإشكال بشري في المقام الأول “.

ولفت الخميسي “لا يمكن اختراق الواتساب من غير رابط لأن يكون في حالات نادرة وقدرات لا يمتلكها إلا جهات خاصة وتقنيات ليست متاحة للعامة وصعبة جدا “.