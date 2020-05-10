سقطة فيسبوك التاريخية.. اختيار توكل كرمان بمجلس الحكماء يغضب العرب

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عبر العديد من أبناء الشعوب العربية رفضهم اختيار توكل كرمان لتكون عضواً في مجلس حكماء فيسبوك الذي يهدف إلى مراقبة المحتوى في شبكات التواصل ودعا العديد منهم إلى إلغاء حساباتهم في فيسبوك بسبب اختياره لشخصية إرهابية أعلنت من قبل ولاءها لجماعة الإخوان المسلمين.

وصعد وسم ” لا لتوكل كرمان” في الترند على موقع توتير في عدة دول عربية من بينها السعودية حيث وجهوا مطالبات لموقع فيسبوك التراجع عن هذا القرار.

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من مصر قال الكاتب مدحت العدل :” توكل كرمان الإخوانية الوقحة التي تكره مصر والمصريين وتؤمن بعقيدة منظمة الجهاد الإرهابية في لجنة حكماء فيسبوك .. لابد من التحرك لوقف هذا العبث وفوراً . بيان فوري من جميع المثقفين والمواطنين العرب الشرفاء باللغة الإنجليزية سوف يتم نشره للتوقيع عليه “.

وقال الكاتب جمال العوضي: ” أعتقد أن مارك بإعلانه مجلساً للفيسبوك يتضمن توكل كرمان سيفتح الباب على مصراعيه للتعريف بمستوى الضآلة الاجتماعية والسياسية التي تحظى بها كرمان في اليمن والعالم العربي. الملايين الذين رفضوا قرار مارك قد يدفعه للتراجع، وقد يستمر التراجع حتى في رد الاعتبار لجائزة نوبل إذا استمرت الحملة”.

ومن عمان قال أبوعبدالله:” توكل كرمان إحدى أدوات الثورات المصطنعة إخونجية الفكر، كانت مدفوعة من دويلة خليجية من تآمر على وطنه لا يؤتمن على شي آخر”ووجه كلامه إلى فيسبوك قائلاً: “أختلف معك في هذا لأنه اختيار غير موفق”.

بينما قال سامي الشحي من الكويت:” نرفض تعيين توكل كرمان في مجلس حكماء موقع فيسبوك وانستجرام لأن هذه السيدة تحمل كل العداء للوطن العربي وبالتحديد مصر والسعودية والإمارات وتدعم جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية”.

