توضيح من تطبيق توكلنا حول تجديد ساعات تصريح تموين طارئ

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أوضح تطبيق توكلنا أنه يتم تجديد ساعات تصريح تموين طارئ أسبوعيًّا، وذلك في كل يوم سبت الساعة 11:59 مساءً.

وجاء تأكيد “توكلنا” ردًّا على استفسار أحد المتابعين عبر حساب التطبيق الرسمي على “تويتر”، والذي قال: “أخي الكريم هل كل سبت يتجدد الخروج ٤ ساعات في الأسبوع أو فقط تضاف ساعة واحدة؟”.

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يذكر أن تطبيق توكلنا معتمد من وزارة الصحة وحاليًّا يتم استخدامه بشكل تجريبي، للحد من انتشار فيروس كورونا؛ حيث تم تطويره من قبل مركز المعلومات الوطني التابع لـ”ساديا”.

ويعد تطبيق “توكلنا” المعتمد من وزارة الصحة من أحدث الجهود الحكومية التي تهدف إلى مكافحة فيروس “كورونا” المستجد من خلال تقديم معلومات لحظية ومباشرة عن عدد إصابات فيروس “كورونا” في السعودية، علاوة على توفير أحدث التنبيهات والأخبار الطبية الصادرة عن وزارة الصحة حول الفيروس وانتشاره، وسبل الوقاية منه.

وسيتم لاحقًا إعلان موعد الإطلاق الرسمي لتطبيق “توكلنا”، الذي سيكون التسجيل فيه متاحًا للأفراد من مواطنين ومقيمين؛ إذ سيحتوي التطبيق على عديد من الخصائص التي من شأنها أن تسهم في تسهيل حصولهم على تصاريح التجول خلال فترة المنع، مثل: تصاريح الحالات الإنسانية، والحالات الطبية الطارئة، والتصاريح لأغراض التموين.

وتم تخصيص تطبيق “توكلنا” في إصداره الحالي للجهات الحكومية والخاصة المستثناة من قرار منع التجول لتمكينها من إصدار التصاريح إلكترونيًّا لموظفيها من خلال منصة للجهات الحكومية، وأخرى للقطاع الخاص، إضافة إلى تمكين مَن لديه مواعيد طبية ومندوبي تطبيقات التوصيل من الحصول على التصاريح اللازمة لتيسير تنقلهم في أثناء أوقات المنع.

