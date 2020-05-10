بالفيديو.. جولة داخل معمل سعودي متخصص في إنتاج طائرات بدون طيار

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نشرت قناة السعودية تقريرًا من داخل معمل سعودي متخصص في إنتاج طائرات بدون طيار، مستعرضةً تاريخ صناعة هذا النوع من الطائرات، التي قالت: إن أول استخدام لها كان بالجيش الأمريكي في حرب فيتنام.
وأوضحت أن تلك الصناعة شهدت تطورًا كبيرًا على مدى السنوات، وتنوعت استخداماتها حاليًّا؛ للأغراض العسكرية والحربية وفي مكافحة الحرائق، والاستطلاع والمراقبة وخدمات الاتصالات وحتى الاستخدامات العلمية والبحثية.
وأشارت إلى أن هذا القطاع بدأ ينمو بشكل كبير في المملكة، حتى وصل عدد الطائرات بدون طيار في المملكة لأكثر من 2000 طائرة، ووصل المنتجون إلى 6 جهات حكومية و3 شركات قطاع خاص، وتصل تكلفة الطائرة الواحدة من 10 آلاف حتى 5 ملايين ريال.
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