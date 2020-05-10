أمير حائل ونائبه يعزيان عائلة شهيد الواجب لزام بن حزام الشمري

أجرى الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل والأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، أمس السبت، اتصالاً هاتفياً لتقديم العزاء والمواساة لعائلة شهيد الواجب الجندي أول لزام بن حزام الشمري في وفاة فقيدهم، رحمه الله، داعين الله أن يتغمد فقيدهم بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

من جهتهم، أعرب ذوو الفقيد عن شكرهم لأمير منطقة حائل ونائبه على اتصالهما واهتمامهما الكريم ومشاركتهم العزاء ومواساتهم وتخفيف مصابهم، سائلين الله أن يجعل ما قاما به في ميزان حسناتهما وأن يكتب لهما الأجر والثواب.