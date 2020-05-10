السعودية اليوم / حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد



الرياض 17 رمضان 1441 هـ الموافق 10 مايو 2020 م واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطولا ً لأمطار رعدية على مناطق(جازان ، عسير ، الباحة ، مكة المكرمة ، المدينة المنورة ، الرياض ، القصيم ، والشرقية) فيما تنشط الرياح السطحية على منطقة الحدود الشمالية .

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى شمالية على الجزئيين الأوسط والشمالي وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج متر الى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط لموج.

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06:25ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.