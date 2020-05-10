السعودية اليوم / غرفة أبها تنظم لقاء افتراضياً بعنوان "مبادرات صندوق التنمية الزراعية وآليات الاستفادة منها"



أبها 17 رمضان 1441 هـ الموافق 10 مايو 2020 م واس

تنظم الغرفة التجارية الصناعية بأبها يوم غد الاثنين ، لقاءً افتراضياً بعنوان "مبادرات صندوق التنمية الزراعية وآليات الاستفادة منها"، بالتعاون مع الغرف التجارية الصناعية بجازان ونجران.

ويأتي اللقاء ضمن المبادرات التي تنظمها غرفة أبها لمواجهة تداعيات جائحة

// انتهى //

06:08ت م

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أبها 17 رمضان 1441 هـ الموافق 10 مايو 2020 م واستنظم الغرفة التجارية الصناعية بأبها يوم غد الاثنين ، لقاءً افتراضياً بعنوان "مبادرات صندوق التنمية الزراعية وآليات الاستفادة منها"، بالتعاون مع الغرف التجارية الصناعية بجازان ونجران.ويأتي اللقاء ضمن المبادرات التي تنظمها غرفة أبها لمواجهة تداعيات جائحة كورونا ، وتشارك فيها اللجان الزراعية ورواد ورائدات الأعمال, والمزارعون, والمستثمرون في قطاع الزراعة و المهتمون بالاستثمار والنحالون وملاك المصانع الزراعية، فيما سيناقش اللقاء التعريف بالمبادرات التي أطلقها الصندوق لمواجهة التداعيات الاقتصادية والمالية لأزمة كورونا.// انتهى //06:08ت م0002

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