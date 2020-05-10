شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يفجع الرئيس الأمريكي ترامب ويصل إلى ابنته إيفانكا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت وسائل إعلام أمريكية، عن إصابة المساعد الشخصي لإيفانكا ترامب بفيروس كورونا.

وقالت وسائل الإعلام أن المساعد الشخصي لإيفانكا ترامب يعمل عن بعد ولم يلتق ابنة الرئيس الأمريكي منذ أسابيع. ويأتي ذلك بعد إصابة المتحدثة باسم مايك بنس نائب الرئيس، حيث جاءت نتائج فحص مساعد إيفانكا ترامب إيجابية هي الأخرى.

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