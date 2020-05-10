السعودية اليوم / الصين تسجل 14 حالة جديدة بفيروس كورونا



بكين 17 رمضان 1441 هـ الموافق 10 مايو 2020 م واس

سجلت الصين اليوم 14 حالة إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت لجنة الصحة الوطنية الصنية أن من بين الحالات الجديدة حالتين واردتين من الخارج في حين كانت الحالات 12 الأخرى منقولة محليا من بينها 11 حالة في إقليم جيلين بشمال شرق الصين, مضيفة أنه لم يتم تسجيل حالات وفاة.

وبينت اللجنة أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في الصين وصل إلى 82901 حالة بينما استمر عدد حالات الوفاة دون تغيير عند 4633 حالة.

// انتهى //

06:27ت م

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بكين 17 رمضان 1441 هـ الموافق 10 مايو 2020 م واسسجلت الصين اليوم 14 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في أعلى عدد منذ 28 أبريل الماضي .وأوضحت لجنة الصحة الوطنية الصنية أن من بين الحالات الجديدة حالتين واردتين من الخارج في حين كانت الحالات 12 الأخرى منقولة محليا من بينها 11 حالة في إقليم جيلين بشمال شرق الصين, مضيفة أنه لم يتم تسجيل حالات وفاة.وبينت اللجنة أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في الصين وصل إلى 82901 حالة بينما استمر عدد حالات الوفاة دون تغيير عند 4633 حالة.// انتهى //06:27ت م0005

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