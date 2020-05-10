

مكسيكو سيتي 16 رمضان 1441 هـ الموافق 9 مايو 2020 م واس

سجلت وزارة الصحة في المكسيك 1938 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس

وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في البلاد إلى 33460 والوفيات إلى 3353.

// انتهى //

04:56ت م

0217



مكسيكو سيتي 16 رمضان 1441 هـ الموافق 9 مايو 2020 م واسسجلت وزارة الصحة في المكسيك 1938 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد الليلة إضافة إلى 193 حالة وفاة جديدة.وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في البلاد إلى 33460 والوفيات إلى 3353.// انتهى //04:56ت م0217

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في المكسيك إلى 33460 والوفاة إلى 3353 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.