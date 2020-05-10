السعودية اليوم / 1568 وفاة خلال 24 ساعة في الولايات المتحدة جراء فيروس كورونا المستجد



واشنطن 16 رمضان 1441 هـ الموافق 9 مايو 2020 م واس

سجّلت الولايات المتّحدة الليلة 1568 وفاةً جرّاء

وبحسب الجامعة التي تتّخذ بالتيمور مقرّاً، هناك 1309164 إصابة مؤكّدة بالفيروس في الولايات المتحدة.

// أنتهى //

04:28ت م

0214



واشنطن 16 رمضان 1441 هـ الموافق 9 مايو 2020 م واسسجّلت الولايات المتّحدة الليلة 1568 وفاةً جرّاء فيروس كورونا المستجد ّ خلال 24 ساعة، ليرتفع بذلك إجماليّ عدد وفيّات الجائحة في البلاد إلى 78 ألفاً و746، استناداً إلى إحصاء لجامعة جونز هوبكنز.وبحسب الجامعة التي تتّخذ بالتيمور مقرّاً، هناك 1309164 إصابة مؤكّدة بالفيروس في الولايات المتحدة.// أنتهى //04:28ت م0214

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