

بنما سيتي 16 رمضان 1441 هـ الموافق 9 مايو 2020 م واس

قالت وزارة الصحة في بنما إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس

وأضافت أن عدد حالات الوفاة زاد ست حالات ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 237.

// انتهى //

04:18ت م

0213



بنما سيتي 16 رمضان 1441 هـ الموافق 9 مايو 2020 م واسقالت وزارة الصحة في بنما إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا وصل إلى 8282 حالة الليلة بزيادة 212 حالة عن اليوم السابق.وأضافت أن عدد حالات الوفاة زاد ست حالات ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 237.// انتهى //04:18ت م0213

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في بنما إلى 8282 والوفيات إلى 237 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.