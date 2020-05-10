السعودية | تفاصيل هزة أرضية جنوب غرب السعودية بعمق ٦كم

شكرا لقرائتكم تفاصيل هزة أرضية جنوب غرب السعودية بعمق ٦كم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أوضح المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق أبا الخيل بأن محطات الرصد الزلزالي بهيئة المساحة الجيولوجية، رصدت عصر أمس السبت الساعة 15:6 هزة أرضية صغيرة في منطقة عسير تبعد 16 كم شرق محافظة خميس مشيط بقوة 3,45 على مقياس رختر وعمق 6 كم. في الوقت نفسه، طمأن المواطنين والمقيمين بأن هذه الهزة تعتبر من الهزات الصغيرة، وليس منها معدلات خطورة، ولم يتم رصد أي هزات ارتدادية، وسوف ينطلق فريق متخصص للوقوف على الموقع ميدانيًا ومعرفة الأسباب وإعداد تقرير مفصل.



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