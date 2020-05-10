، "مستشفى الحبيب" تطلق خدمة لعلاج الجلطات الدماغية السريع عن بُعد ،

محمد بن مسعود - الدمام - باستخدام الذكاء الاصطناعي.. وتزيد من فرص التشافي

أطلقت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب خدمة Tele stroke Program للتعامل الفوري مع الجلطات الدماغية باستخدام الذكاء الاصطناعي، بوصفها أول مؤسسة طبية تتيح هذه الخدمة على نطاق الشرق الأوسط. وتمثل الخدمة تقدمًا كبيرًا في مجال علاج الجلطات الدماغية؛ لأنها تختصر الوقت الذي يعد عاملاً حاسمًا في تشافي الحالات، بالاستفادة من كل دقيقة في إنقاذ حياة المصاب، وتقديم العلاج اللازم له.

وقال نائب الرئيس المشارك للشؤون الطبية بالمجموعة، الدكتور عوض العمري: إن تلك الخطوة تأتي في إطار مساعي مجموعة الدكتور سليمان الحبيب نحو إدخال أحدث التقنيات في القطاع الطبي، ورقمنة خدمات الرعاية الصحية. مشيرًا إلى أن الخدمة الجديدة تختصر فترة التشخيص، واكتشاف الجلطات الدماغية، وتحديد حجمها ومكانها بطريقة أكثر دقة، والتعامل معها على الفور؛ لأن الوقت في مثل هذه الحالات سبب مباشر في تحسُّن الحالة.

وأكد الدكتور العمري أن الخدمة تعزز استخدام الطب الاتصالي المقرون بالذكاء الاصطناعي، وتوفر أحدث التقنيات العلاجية والتداخلية، ويقوم عليها فريق طبي متخصص، يضم استشاريي المخ والأعصاب والطوارئ، وكذلك الأشعة والطواقم الفنية والتمريضية المؤهلة والمدربة بأقسام الطوارئ. وأضاف: أيضًا الخدمة تتيح التواصل الفوري للأطقم الطبية عبر تقنية الاتصال المرئي عن بُعد في حال حدوث أية أعراض للسكتة الدماغية -لا قدر الله-، ومن ثم التدخُّل السريع للتشخيص والعلاج والمراقبة الحثيثة، إضافة إلى تقديم سُبل الرعاية اللازمة كافة.

واستطرد الدكتور العمري في حديثه قائلاً: إن الخدمة تتوافر في مستشفيات مجموعة الدكتور سليمان الحبيب كافة، وهي مدعومة بأحدث التقنيات، وتأتي تماشيًا مع رؤية السعودية 2030 ومرتكزاتها الأساسية للإسهام في توفير رعاية صحية حديثة لمرضى الجلطات الدماغية، وحمايتهم من مضاعفاتها، وإنقاذ حياة الآلاف من مصابي تخثر الدم المسبِّب للجلطات، وتقديم العلاجات اللازمة لهم، كمسيلات الدم، في وقت قياسي، لا يتجاوز أربع ساعات ونصف الساعة من لحظة دخول المريض إلى المستشفى حتى إجراء الفحوصات اللازمة كافة.

وتحرص المجموعة دومًا على التميُّز، والاستفادة من الثورة الرقمية التي يعيشها العالم اليوم عن طريق مزج فعّال للتقنية الحديثة مع الكفاءات البشرية، وتطبيق حلول تقنية، تسهم في الوصول لأرقى وأحدث مستويات الرعاية الطبية، وتقديم نموذج صحي متفرد عبر خدمات طبية فائقة الجودة.

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