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كشفت أمانة محافظة الطائف، ممثلةً في بلدية السيل الصغير، ومن خلال جولة قام بها المراقبون، عن حوش يقع خلف أحد المطابخ بأحد الأحياء شمال المحافظة، بداخله عدد من الثلاجات يتم فيها تخزين اللحوم مجهولة المصدر، وبكميات كبيرة من خلال عمالة وافدة.
وقد تمت مصادرة تلك اللحوم وإتلافها بالموقع، كما تم إغلاق المطبخ للمرة الثانية، بعد أن أُغلق أولاً وتم نزع مُلصق البلدية وفتح المحل والذي ليس لديه ترخيص يسمح له بمزاولة النشاط نظامًا، في حين يُنتظر تطبيق العقوبة حيال تلك المخالفة.
الطائف أمانة الطائف بلدية السيل الصغير المطابخ اللحوم
عمالة وافدة تخزّن لحومًا مجهولة المصدر في ثلاجات داخل حوش شمال الطائففهد العتيبي الخليج 365 2020-05-10
كشفت أمانة محافظة الطائف، ممثلةً في بلدية السيل الصغير، ومن خلال جولة قام بها المراقبون، عن حوش يقع خلف أحد المطابخ بأحد الأحياء شمال المحافظة، بداخله عدد من الثلاجات يتم فيها تخزين اللحوم مجهولة المصدر، وبكميات كبيرة من خلال عمالة وافدة.
وقد تمت مصادرة تلك اللحوم وإتلافها بالموقع، كما تم إغلاق المطبخ للمرة الثانية، بعد أن أُغلق أولاً وتم نزع مُلصق البلدية وفتح المحل والذي ليس لديه ترخيص يسمح له بمزاولة النشاط نظامًا، في حين يُنتظر تطبيق العقوبة حيال تلك المخالفة.
10 مايو 2020 - 17 رمضان 1441
01:48 AM
مصادرة تلك اللحوم وإتلافها بالموقع كما تم إغلاق المطبخ للمرة الثانية
كشفت أمانة محافظة الطائف، ممثلةً في بلدية السيل الصغير، ومن خلال جولة قام بها المراقبون، عن حوش يقع خلف أحد المطابخ بأحد الأحياء شمال المحافظة، بداخله عدد من الثلاجات يتم فيها تخزين اللحوم مجهولة المصدر، وبكميات كبيرة من خلال عمالة وافدة.
وقد تمت مصادرة تلك اللحوم وإتلافها بالموقع، كما تم إغلاق المطبخ للمرة الثانية، بعد أن أُغلق أولاً وتم نزع مُلصق البلدية وفتح المحل والذي ليس لديه ترخيص يسمح له بمزاولة النشاط نظامًا، في حين يُنتظر تطبيق العقوبة حيال تلك المخالفة.
، عمالة وافدة تخزّن لحومًا مجهولة المصدر في ثلاجات داخل حوش شمال الطائف ،
المصدر : الخليج 365
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