شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..صاعقة رعدية تقتل قطيعًا من الإبل بعفيف والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):وثق مقطع فيديو متداول، نفوق قطيع من الإبل في غرب عفيف، إثر صاعقة رعدية تعرضت لها حظيرتها.
وكانت مناطق متفرقة من محافظاتي عفيف، ومهد الذهب، قد شهدت هطولا للأمطار، مساء أمس.
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