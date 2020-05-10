بالفيديو..مقيم سوداني يسيء للمملكة والمواطنين بعبارات بذيئة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): وثق شاب سوداني مقيم بالمملكة، مقطع فيديو، أساء من خلاله للمملكة والشعب السعودي. وثق شاب سوداني مقيم بالمملكة، مقطع فيديو، أساء من خلاله للمملكة والشعب السعودي. وتحدث المقيم بعبارات بذيئة وغير لائقة، بحق المواطنين، وسط مطالبات بمحاسبته.

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