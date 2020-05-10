شكرا لقرائتكم خبر عن عدن على صفيح ساخن وبوادر انتفاضة شعبية. .. الانتقالي يغلق كريتر وينشر مليشياته ويواجه الأهالي المحتجين بالرصاص والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت مليشيات ما يسمى المجلس الانتقالي المدعوم من الامارات مساء السبت عدد كبير من عناصرها في شوارع العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن).

وقالت مصادر محلية وصحفية، إن أحياء سكنية في عدن خرجت مساء السبت، غاضبة من تردي الخدمات في عدن واحتجاجا على الوضع المتردي في المدينة الخاضعة لسيطرة الانتقالي.

ونشر الانتقالي قوات بشوارع عدن تحسبا للانتفاضة العدنية، وأطلقت مليشيات الانتقالي الرصاص الحي على الأهالي لتفريق احتجاجاتهم‘ وسط أنباء أولية عن سقوط ضحايا.