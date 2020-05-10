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جماعة الحوثي تعلن رسميا تسجيل ثاني إصابة بفيروس كورونا في العاصمة صنعاء

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عدن - ياسمين التهامي - أعلنت وزارة الصحة في حكومة الانقلابيين التابعة لجماعة الحوثي، السبت، عن تسجيل ثاني حالة اصابة بفيروس كورونا المستجد في العاصمة صنعاء.

وادعت الوزارة، أنها سجلت حالة اصابة مؤكدة بفيروس كورونا لمواطن يمني قادم من العاصمة المؤقتة عدن.

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وأشارت الوزارة، في بيان مقتضب، إلى أن “المصاب يتلقى العلاج في مستشفى الكويت بصنعاء”.

ودعت الوزارة جميع المواطنين إلى “الالتزام بالتعليمات والإرشادات الصحية للوقاية من العدوى، وكذلك الحد من التواجد والاختلاط في الأسواق والمراكز التجارية”.

وكانت الحالة الأولى، التي أعلنت عنها وزارة صحة الحوثيين، يوم الثلاثاء الفائت، لشخص صومالي عثر عليه ميتا داخل فندق في صنعاء.

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