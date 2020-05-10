شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــاجل : تركيا تعلن رسميًا عن إنتاج علاج نهائي لفيروس كورونا وتزف بشرى سارة لما سيحدث بعد انتهاء الوباء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألتون، موافقة الحكومة التركية على منح التراخيص اللازمة لإحدى شركات الأدوية التركية لإنتاج وبيع علاج لفيروس “كورونا”.

وقال ألتون في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في “تويتر”، مساء السبت، “منحنا الإذن ببيع علاج لفيروس (كورونا)، والذي تم تطويره وتصنيعه من قبل إحدى شركات الأدوية المحلية”.

وأشار إلى أنه “بالإضافة إلى ذلك، سيستمر بناء مستشفيات الطوارئ متعددة الأغراض في مدينة إسطنبول بسرعة عالية”، لافتا إلى أنه “ستعمل هذه المستشفيات بشكل دائم في فترة ما بعد الوباء أيضا”.

والخميس الماضي، أعلنت جامعة العلوم الصحية التركية، تطوير علاج جديد لفيروس “كورونا”، وذلك بالتعاون مع شركة “VSY” لصناعة الأدوية والتكنولوجيا الحيوية.

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وذكر رئيس الجامعة البروفسور جودت أردول في بيان، “قمنا بعمل دؤوب ومتواصل في مجال البحث العلمي ومراقبة انتشار الوباء، وذلك في سبيل تطوير العلاج لهذا الوباء والوصول به إلى مرحلة الإنتاج”.

وأشار إلى أن “العلاج الجديد يحمل إسم (TR-C 19)، وتم تطويره في وقت سابق في المختبر، وأصبح جاهزا للتطبيق على المتطوعين خلال فترة قصيرة بعد الحصول على التراخيص”.

وتولي تركيا أهمية بالغة لمجال البحث والتطوير العلمي خاصة في مجال الصحة، وذلك بسبب تمتعها بالبنية التحتية القوية واهتمام الحكومة المباشر بالبحث والتطوير العلمي، حيث أبرزت أزمة “كورونا” قوة القطاع الصحي في البلاد، إذ يعمل في مجال الرعاية الصحية أكثر من مليون و100 ألف شخص.

وتجدر الإشارة إلى أن العديد من الجامعات ومراكز البحث العلمي قد بدأت بتطوير علاج ومستلزمات طبية خاصة بـ”كورونا” خلال الفترة الماضية، ومنها إنشاء مقصورة خاصة لفحص المريض عن بعد، فيما تحولت عدد من القطاعات الصناعية والدفاعية لتصنيع أجهزة للتنفس، وذلك بتوجيهات من الرئيس أردوغان ضمن سلسلة من الإجراءات الحكومية الاحترازية للتصدي للوباء.