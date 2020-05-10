«الاتصالات» تنفي إيقاف شركات الخدمات البريدية في العشر الأواخر من رمضان

أكدت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات أنه لا صحة لما تم تداوله بشأن إيقاف شركات الخدمات البريدية من توصيل طلبات العملاء خلال العشر الأواخر من رمضان.

وشددت الوزارة على ضرورة التزام مقدمي الخدمات البريدية بالشفافية والوضوح بشأن أي مواعيد مستقبلية، حفاظًا على حقوق العملاء.

وأهابت وزارة الاتصالات بالجميع التأكد من صحة المعلومات من خلال الحساب الرسمي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»(@CITC_SA).