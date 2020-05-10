أمانة المدينة المنورة تصرِّح ببناء مشروع «جادة السكب» السكني

أصدرت أمانة المدينة المنورة تصريحًا لبناء مشروع جادة السكب العمراني الذي يتكون من 2.962 وحدة سكنية متنوعة النماذج والمساحات على مساحة أرض تقارب نحو 740.000 متر مربع في المدينة المنورة؛ حيث تمتاز تصاميم المشروع بواجهات جذابة تحتوي على 766 عمارة سكنية كل مبنى يضم ثلاث شقق تستقل كل شقة في دور منفصل بتوزيع داخلي مدروس؛ بحيث يعطي انسيابية للحركة والاستفادة من الارتداد المعماري بعمل مساحات خضراء، كما تم الاعتماد على الإنارة الطبيعية للوحدات لجعلها صحية وأكثر حيوية .

وأوضح أمين منطقة المدينة المنورة المهندس فهد بن محمد البليهشي أن المشروع يأتي ضمن التعاون المشترك بين أمانة المنطقة وفرع وزارة الاسكان بالمدينة المنورة ومركز خدمات المطورين «إتمام» بالشراكة مع القطاع الخاص؛ حيث يوفر المشروع وحدات سكنية متعددة المساحات والتصاميم تلائم جميع احتياجات الأسر وقد تم اختيار وتوزيع مواقع المرافق والخدمات بعناية؛ بحيث تخدم الكثافة السكانية بشكل مدروس معماريًا وهندسيًا، مبينًا أن مشروع جادة سكب يقع في موقع مميز في حي السكب في المدينة المنورة على امتداد شارعي الملك خالد والأمير سلطان بن عبدالعزيز ويستوعب المشروع نحو 13.500 نسمة ضمن بيئة حضارية متكاملة ومجمع تجاري ومركز صحي و6 مدارس بنين وبنات ورياض اطفال و7 مساجد .

من جانبه أكد مدير عام مركز خدمات المطورين إتمام المهندس عبدالوهاب القحطاني على الدور الاستراتيجي الذي يقوم به مركز خدمات المطورين «إتمام» كمبادرة حكومية تهدف لتذليل العقبات التي تواجه المطور العقاري والمشروعات السكنية مما يسهم في توفير الخيارات السكنية للمواطنين والمستفيدين وزيادة المعروض المناسب لتلبية جميع الاحتياجات المختلفة، منوهًا بالدور التكاملي والتعاون المثمر الذي تقدمه الجهات الحكومية المختلفة لنجاح المبادرة وتسهيل الإجراءات والخدمات التي سهلت كثيرًا من عمل مركز خدمات المطورين .

يُذكر أن المشروع يحتوى على جادة هي القلب النابض وتُشكل العصب والمحور حيث تتوافر فيها كل سبل الترفيه والراحة والتسلية وتمتد بطول 1500 متر من مسطحات خضراء ومسطحات مائية ومناطق لألعاب الاطفال وممشى بطول 1000 متر على طول الجادة وجلسات وأماكن للاستراحة ونادي ومضمار خيل للتدريب ومجموعة من المحلات التجارية ومسرح متعدد الاستخدامات، كما روعي توافر بعض الخدمات التموينية والصحية لتلبية احتياج السكان والزوار .