وذكر زمان أن ذلك القرار يأتي امتدادًا لاهتمام قيادتنا الرشيدة بالإنسان والتسهيل على الطلبة،
وأضاف رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب، "أشكر أخي وزير الصحة على دعمه لتنفيذ الاختبار التحصيلي لهذا العام في مراكز الاختبارات المحوسبة لأبنائنا الذين لا تتوفر لديهم تجهيزات تقنية لتأدية الاختبار عن بُعد، مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية".
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل-الاختبار التحصيلي في مراكز الاختبارات المحوسبة لمن لا تتوفر لديهم تجهيزات تقنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.