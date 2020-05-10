عاجل-الاختبار التحصيلي في مراكز الاختبارات المحوسبة لمن لا تتوفر لديهم تجهيزات تقنية

أعلن رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام زمان، أن التسجيل لاختبار القدرات المحوسب سيفتح قريبا للطلبة الذين لم يتقدموا للاختبار سابقا، وجدولته لهم بحيث يقومون بأدائه بعد اكتمال أداء الاختبار التحصيلي لجميع الطلبة.

وذكر زمان أن ذلك القرار يأتي امتدادًا لاهتمام قيادتنا الرشيدة بالإنسان والتسهيل على الطلبة،

‏وأضاف رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب، "أشكر أخي وزير الصحة على دعمه لتنفيذ الاختبار التحصيلي لهذا العام في مراكز الاختبارات المحوسبة لأبنائنا الذين لا تتوفر لديهم تجهيزات تقنية لتأدية الاختبار عن بُعد، مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية".