معالجة 16 مجمعا سكنيا مخالفا بجازان



استنفرت لجنة متابعة مساكن العمال بمنطقة جازان، جهودها في تنفيذ الجولات الرقابية الميدانية، لعدد من مجمعات إسكان العمال بمدينة جازان، والتي وجه بها أمير المنطقة الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، وبمتابعة من نائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز. ورصدت اللجنة المشكلة من إمارة المنطقة، والأمانة، والصحة، والشرطة، والتعليم، والهلال الأحمر، والتجارة، 34 مجمعا سكنيا، منها مخالفة 16 موقعا للتعليمات، والإجراءات الاحترازية والوقائية، للحد من انتشار فيروس كورونا ، وذلك لوجود تكدس للعمالة. وسارعت اللجنة المشكلة عل معالجة تكدس العمالة، والاستعانة ببعض المدارس كمساكن مؤقتة، وذلك لتخفيف تكدس العمالة، إلى حين قيام الشركات المسؤولة بتأمين مساكن، تتوافق مع الاشتراطات الصحية، والتعليمات، والإجراءات الاحترازية والوقائية، وتنفيذ العديد من الأعمال والمهام المخصصة باللجنة.

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