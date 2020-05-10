المرور يحسم جدل النقل والبلدية حول صيانة طريق

حفر بطريق المجمع بئر عسكر (تصوير: أحمد بالحارث)

بعد مرور شهر على الصمت وتقاذف الاتهامات والتنصل من المسؤولية، بين فرع وزارة النقل بنجران وبلدية حبونا، حول مسؤولية صيانة طريق المجمع، الرابط بين مدينة نجران ومحافظتي حبونا وبدر الجنوب، حسمت إدارة المرور القضية بأن النقل هي المسؤولة بعد أن تجاهلت خطابات الإدارة.

وكان عدد من أهالي المحافظات الشمالية وسالكي طريق بئر عسكر - المجمع - بدر الجنوب، لجؤوا إلى المرور مطالبين بإيجاد حلول لمشكلة حفر الطريق التي أصبحت عقبة سير، ومصدر إيذاء وخطر لمرتاديه في ظل غياب الجهات المعنية.

بحكم الاختصاص

كان المدير العام لفرع وزارة النقل بمنطقة نجران، وبران آل عطشان، أكد أنه بالنسبة لوجود حفر وسط الطريق العام بجوار دوار مركز المجمع، تمت دراسة الموضوع من المختصين، واتضح أن الموقع خارج اختصاص فرع الوزارة، ويمكن الرجوع إلى بلدية حبونا بحكم الاختصاص.

فيما أشار رئيس البلدية صالح حسن آل عمر، إلى أن الطريق يتبع وزارة النقل، وبالتالي فإن صيانة الطريق من مهامهم، وأما مجسم دوار المجمع والإنارة، فهي من مسؤولية البلدية، وأكد أنه فيما يخص الطرق الداخلية التابعة للبلدية، فإنها في طور عمل برنامج للصيانة.

تحقيق السلامة

حُمّل فرع وزارة النقل بنجران مسؤولية صيانة الطريق، وجاء رد المرور على استفسار «دوت الخليج» فيما يخص الهبوط في الطريق الرابط بين مركز المجمع ومركز الجفة، وما قد يتسبب فيه من حوادث كالتالي:

نؤكد لكم من منطلق مسؤوليات المرور ومهامه في حفظ الأمن والنظام بمحافظة حبونا، أنه سبق أن تمت مخاطبة فرع وزارة النقل بنجران أكثر من مرة في هذا الشأن، ومواقع أخرى في المحافظة، بحكم الاختصاص، ولم يردنا ما يفيد بما سيتم اتخاذه منهم، وما زالت المتابعة مستمرة، ونحرص دائما على تحقيق السلامة المرورية بمفهومها الشامل، كما ننوه بأن المسؤولية في تأمين الموقع بوسائل سلامة مؤقتة حتى تتم معالجة الهبوط من جهة الاختصاص «فرع وزارة النقل بنجران» تقع على مخفر المجمع بحكم النطاق الإشرافي الأمني والمروري.

كثافة السير

أكد المواطن صالح آل بحري، أن صيانة الطريق باتت ضرورية، نظرا لكثافة السير التي يشهدها، إذ يسلكه يوميا كثير من أهالي المحافظات والمسافرين، فهو يربط نجران بمحافظتي حبونا وبدر الجنوب.

وكانت «دوت الخليج» نشرت معاناة الأهالي، بعنوان «صيانة طريق تشعل الاتهامات في حبونا»، الأربعاء 1 أبريل الماضي.

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ردود الجهات الرسمية

النقل

الموقع خارج اختصاص فرع الوزارة

يمكن الرجوع لبلدية حبونا بحكم الاختصاص

بلدية حبونا

الطريق يتبع وزارة النقل

صيانة الطريق من مهامهم

المرور

خاطبنا فرع وزارة النقل أكثر من مرة ولم يردنا رد

مسؤولية تأمين الموقع من اختصاص الفرع