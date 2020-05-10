أمطار محايل عسير تكشف سوء التصريف

تسببت الأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظة محايل عسير، أول من أمس، في اقتلاع الواجهات الخارجية لبعض المحلات التجارية، وأدى سقوط جدار إلى إلحاق تلفيات كبيرة بإحدى المركبات، ولم تخلف أي خسائر في الأرواح، مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي في عدد من الأحياء والقرى التابعة للمحافظة، وتحولت الشوارع المحورية إلى بِرك ومستنقعات مائية، لعدم توافر قنوات التصريف.

فرق البلدية

باشرت بلدية محافظة رجال ألمع إزالة الآثار التي خلّفتها الأمطار، وتركزت أعمال فرق البلدية في الطرق والتقاطعات والشوارع الرئيسة في قرى «شصعة - فو - صارة - سقامة - آل مجم - الأهمال - العوص - عر - محجان».

بلاغات طارئة

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أكد رئيس البلدية سعيد آل مصمع، أن البلدية استعدت بشكل كامل للتعامل مع الحالات والبلاغات الطارئة والمتوقعة، وفقا لتقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، المتوقعة لهطول أمطار غزيرة على منطقة عسير، منها محافظة رجال ألمع، إذ كوّنت فرق عمل تعمل على مدار الساعة في المحافظة والقرى التابعة لها، مجهزة بمعدات العمل وأدوات السلامة لتصريف تجمعات مياه الأمطار، ومباشرة وإنهاء البلاغات التي وصلت على الرقم 940 خلال فترة هطول الأمطار، والتي بلغ عددها 23 بلاغا، منها 13 بلاغا لفتح الطرق وإزالة الانهيارات، و10 بلاغات عن تجمع المياه، وتنظيف الشوارع من الأتربة.

سحب متفرقة

حذّر المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد عبده السيد، المواطنين والمقيمين من التعرض لأخطار الأمطار والسيول، خاصة هذه الأيام التي تشهد تراكم سحب متفرقة على بعض مناطق المملكة، مما ينذر بهطول أمطار غزيرة وحدوث سيول جارفة، لافتا إلى خطورة تجمع مياه الأمطار في البرك والمستنقعات والأودية على الأفراد والمركبات.