رصد منزل شعبي لتحضير الأطعمة وإتلاف 700 كيلو من العجين في جدة

كثفت أمانة محافظة جدة إجراءاتها الاحترازية بسوق السمك المركزي بالمحافظة، ضمن الإجراءات الوقائية التي تنفذها لمكافحة فيروس كورونا الجديد. وتضمنت الإجراءات تركيب كاميرا حرارية على مدخل السوق لقياس درجة حرارة العاملين والمتسوقين، وتنفيذ غرفة لتعقيم رواد السوق والعاملين، إضافة إلى توفير المعقمات والكمامات والقفازات وتوفير حواجز التباعد الاجتماعي.

ويشهد السوق الذي تبلغ مساحته 30688 مترا مربعا، إقبالاً من المتسوقين خلال فترة السماح بالتجول وسط تنوع في الأصناف واستقرار في الأسعار لجميع المنتجات السمكية والبحرية بأنواعها المختلفة التي ترد إلى السوق بكميات تصل لنحو 2000 طن في الشهر من الأسماك المستوردة والمحلية. وأوضحت مدير إدارة المسالخ وأسواق النفع العام بأمانة جدة عهود بنت معاضة الشمراني، أن الأمانة أعدت خطة في سوق السمك المركزي لمواجهة الفيروس بتطبيق أقصى الإجراءات الاحترازية المتمثلة في إغلاق جميع المزادات والحراجات منعاً للتجمعات بالسوق وإغلاق المحال التجارية ومستلزمات الصيد والمطعم الرئيسي والمخبز احترازاً من انتشار الفيروس. وأشارت الشمراني إلى أن الأمانة أعادت تنظيم عملية الدخول للمنتجات البحرية والسمكية بالسوق حرصاً على وصولها بكل انسيابية، والعمل بآلية التوزيع المباشر عقب تنزيل المنتجات من الثلاجات مباشرة لتغذية وحدات البيع بالتجزئة داخل السوق، وتكثيف الجهود الرقابية بالكشف على جميع المنتجات البحرية والسمكية للتأكد من مدى صحتها وسلامتها للاستهلاك الآدمي.

وأتلفت الفرق الرقابية التابعة لبلدية الجنوب الفرعية أكثر من 700 كيلو من العجين الجاهز، إضافة لـ 730 كيلو من المواد الغذائية منتهية الصلاحية داخل منزل شعبي يستخدم لتجهيز الوجبات الرمضانية في بيئة سيئة. وأوضح رئيس بلدية الجنوب الفرعية الأستاذ تركي الذوري، أن الفرق الرقابية وضمن الجهود المشتركة مع كافة قطاعات الأمانة لرصد المخالفات الغذائية لمنع تفشي فيروس كورونا الجديد ضبط مراقبو البلدية منزلاً شعبياً بحي "الفضيلة" يستخدم كمعمل لتجهيز وتحضير الرقائق والعجين بطرق مخالفة للاشتراطات الصحية، حيث جرى إتلاف أكثر من "450 كيلو من عجين الكنافة، و350 كيلو من الكعك و730 كيلو مواد منتهية الصلاحية إضافة إلى 750 من رقائق السمبوسة جاهزة للتوزيع و250 كيلو عجين خام ومصادرة عدد 62 من أكياس دقيق بإجمالي وزن أكثر من 3 أطنان، مشيراً إلى أنه جرى إغلاق الموقع وتطبيق لائحة الجزاءات.

وضبطت فرق الرقابة ببلدية خزام الفرعية عددا من المخالفات ضمن جولاتها المستمرة بمشاركة الجهات الأمنية، حيث جرى مصادرة 1600 كيلو من الخضار والفاكهة و300 كيلو من رؤوس المواشي داخل منزل شعبي. والتي تباع عبر البسطات الشعبية العشوائية. وأوضح رئيس بلدية خزام الفرعية المهندس محمد جابر الزهراني، أن الفرق الرقابية واصلت جهودها لرصد المخالفات البلدية بمشاركة الجهات الأمنية في حيي "غليل" و"الثعالبة" حيث جرى الوقوف على مستودع خضراوات وفواكه للباعة الجائلين ومصادرة ما يقارب 1600 كيلو من المضبوطات و15 من البسطات العشوائية، وإتلاف 18 عربة بعد رصد موقع لتصنيع العربات المخالفة، إضافة إلى مصادرة مركبة نقل مليئة بالخضراوات وتسليمها للجمعيات الخيرية. وأضاف الزهراني أنه جرى ضبط منزل يقوم بطبخ وتخزين رؤوس المواشي الفاسدة، حيث جرى مصادرة عدد 300 كيلو من المضبوطات وأزالت الفرق الميدانية المشاركة العديد من بقايا الكراتين والصناديق الموجودة في الشوارع الرئيسية والميادين العامة في تلك الأحياء التي تركها الباعة المخالفون حفاظاً على صحة السكان.