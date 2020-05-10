عاجل-إلزام البقالات والتموينات بوسائل الدفع الإلكتروني اعتبارا من غد الأحد

أوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية في أمانة جدة المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني أنه الفرق الرقابية ستبدأ في متابعة إنفاذ توجيهات وزارة الشؤون البلدية والقروية بإلزام البقالات والتموينات بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني، ابتداء من غد الأحد 17 رمضان 1441، الموافق 10 مايو 2020، وذلك في إطار الجهود المبذولة في مكافحة فيروس كورونا والتقليل من تداول النقد. وأضاف الزهراني أنه تم إعطاء التموينات والبقالات مهلة لمدة أقصاها 10 أيام لتصحيح أوضاعها باعتماد أجهزة الدفع الإلكتروني من تاريخ إبلاغ المنشأة، حيث جرى توجيه البلديات الفرعية لتكثيف الجولات الميدانية على محلات التموينات والبقالات لمتابعة إنفاذ القرار وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية على المحلات غير المتجاوبة.



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