69 دراسة لاختباري القدرات العامة والتحصيل العلمي

كشفت هيئة تقويم التعليم والتدريب أنها أنجزت على مدى 9 سنوات من عام 2012 إلى عام 2020، «69» دراسة خاصة باختبار القدرات العامة واختبار التحصيل الدراسي، منها 47 دراسة عن اختبار القدرات العامة منفردًا، و12 دراسة عن اختبار التحصيل الدراسي منفردًا، و10 دراسات عن اختبار القدرات العامة واختبار التحصيل الدراسي معًا، ويأتي ذلك في إطار التحري عن شواهد صدق وثبات الاختبارين وقدرتهما التنبؤية، والعوامل المؤثرة في الأداء لكل منهما.

واشترك في إعداد الدراسات 18 باحثًا منهم 8 سعوديون، و 10 غير سعوديين، وجميعهم متخصصون وذوو باع كبير في النشر العلمي العالمي المتميز في مجال القياس والتقويم.

مجالات علمية

تستهدف الهيئة الإسهام في التراكم المعرفي العالمي في مجالات اختصاصها، وكان أكثر هذه البحوث معدًا باللغة الإنجليزية، حيث بلغ مجموع ما كتب من هذه الدراسات باللغة الإنجليزية (65) دراسة.

ونُشر عدد من تلك الدراسات في مجلات علمية محكمة ما بين عربية وعالمية، وعددٌ آخر في المراحل الأخيرة من إجراءات النشر، ومعظم تلك الدراسات منشورة على موقع الهيئة، في صورة تقارير بحثية متكاملة (تقارير فنية).

تراكم معرفي

نوهت الهيئة أنها تشجع الباحثين المنتمين إليها والمتعاونين معها على النشر في الدوريات العلمية وأوعية النشر ذات المكانة المرموقة في مجالها سواءً تلك المتخصصة في القياس أو في المجالات العلمية الأخرى ذات العلاقة، بهدف الإسهام في التراكم المعرفي العالمي من خلال مشاركة المجتمع العلمي بعض ما يجريه باحثو الهيئة والمتعاونون معها من بحوث ودراسات أساسية أو تطبيقية، وما تنطوي عليه من منهجيات علمية جديدة، كما أن نشرها في موقع الهيئة يأتي في إطار المسؤولية المجتمعية بمشاركة المعرفة والدليل العلمي.

اختبار القدرات العامة

مقياس موحد لجميع طلاب الثانوية العامة

Advertisements

يطبق على طلاب السنتين الأخيرتين من المرحلة الثانوية

يعد معيارًا عادلاً ودقيقًا للجميع

يساعد الجهات التعليمية على اختيار الطلاب الأكثر قدرة ومهارة

اختبار التحصيل الدراسي

يمثل معيارًا عادلًا بين الجميع

يتمتع بالصدق في الحكم على التحصيل الدراسي

يساعد الجهات التعليمية فيما بعد الثانوية العامة على اختيار الطلاب

يحدد الأكثر تحصيلاً للمعارف والمهارات ذات العلاقة بمحتوى مناهج التعليم العام