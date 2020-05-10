69 دراسة لاختباري القدرات العامة والتحصيل العلمي

واشترك في إعداد الدراسات 18 باحثًا منهم 8 سعوديون، و 10 غير سعوديين، وجميعهم متخصصون وذوو باع كبير في النشر العلمي العالمي المتميز في مجال القياس والتقويم.
مجالات علمية
تستهدف الهيئة الإسهام في التراكم المعرفي العالمي في مجالات اختصاصها، وكان أكثر هذه البحوث معدًا باللغة الإنجليزية، حيث بلغ مجموع ما كتب من هذه الدراسات باللغة الإنجليزية (65) دراسة.
ونُشر عدد من تلك الدراسات في مجلات علمية محكمة ما بين عربية وعالمية، وعددٌ آخر في المراحل الأخيرة من إجراءات النشر، ومعظم تلك الدراسات منشورة على موقع الهيئة، في صورة تقارير بحثية متكاملة (تقارير فنية).
تراكم معرفي
نوهت الهيئة أنها تشجع الباحثين المنتمين إليها والمتعاونين معها على النشر في الدوريات العلمية وأوعية النشر ذات المكانة المرموقة في مجالها سواءً تلك المتخصصة في القياس أو في المجالات العلمية الأخرى ذات العلاقة، بهدف الإسهام في التراكم المعرفي العالمي من خلال مشاركة المجتمع العلمي بعض ما يجريه باحثو الهيئة والمتعاونون معها من بحوث ودراسات أساسية أو تطبيقية، وما تنطوي عليه من منهجيات علمية جديدة، كما أن نشرها في موقع الهيئة يأتي في إطار المسؤولية المجتمعية بمشاركة المعرفة والدليل العلمي.
اختبار القدرات العامة
مقياس موحد لجميع طلاب الثانوية العامة
يطبق على طلاب السنتين الأخيرتين من المرحلة الثانوية
يعد معيارًا عادلاً ودقيقًا للجميع
يساعد الجهات التعليمية على اختيار الطلاب الأكثر قدرة ومهارة
اختبار التحصيل الدراسي
يمثل معيارًا عادلًا بين الجميع
يتمتع بالصدق في الحكم على التحصيل الدراسي
يساعد الجهات التعليمية فيما بعد الثانوية العامة على اختيار الطلاب
يحدد الأكثر تحصيلاً للمعارف والمهارات ذات العلاقة بمحتوى مناهج التعليم العام
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