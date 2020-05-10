تعديل نظام التنفيذ على طاولة الشورى

البحث العلمي
من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة، تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مشروع نظام التكاليف القضائية، وتعديل نظام التنفيذ، وتقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لصندوق التعليم العالي الجامعي للعام المالي 1438/ 1439.
كما يصوت المجلس على عدد من توصيات لجنة المياه والزراعة والبيئة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع نظام الزراعة، وذلك بعد أن يستمع إلى وجهة نظر اللجنة بشأن مشروع النظام.
حقوق الإنسان
خلال الجلسة يصوت المجلس على عدد من توصيات لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للديوان العام للمحاسبة للعام المالي 1439/ 1440، بعد أن يستمع إلى وجهة نظر اللجنة بشأن التقرير.
كما يستمع المجلس، خلال هذه الجلسة، إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للترفيه للعام المالي 1439/ 1440، ثم يصوت بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير.
مذكرات تفاهم
يتضمن جدول أعمال المجلس في جلسته الأربعين، عددا من مذكرات التفاهم والتعاون مع عدد من الدول الصديقة والشقيقة، في عدد من المجالات.
تقارير يناقشها المجلس
الديوان العام للمحاسبة
الهيئة العامة للترفيه
صندوق التعليم العالي
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