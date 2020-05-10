العثور على مفقود محافظة السليل

كشفت جمعية عون للبحث والإنقاذ عن تفاصيل العثور على مفقود السليل فهد مرزوق الدوسري، حيث ورد بلاغ من شرطة محافظة السليل يفيد بتغيب المواطن الدوسري منذ يوم الأربعاء وطلب المساندة والمشاركة في البحث عنه نظراً إلى اتساع المنطقة ووعورتها.

واتضح من خلال إحداثيات آخر برج اتصال باتجاه شمال غرب محافظة السليل وبعد دراسة الحالة من قبل إدارة الجمعية تم إقرار اعتماد المشاركة وتعميها على الأعضاء في محافظتي السليل ووادي الدواسر والمراكز القريبة منهما، وتم رفع الجاهزية لدى أعضاء الجمعية والتنسيق مع أعضاء جمعية غوث للتوعية والإنقاذ وإعلان الحالة، حيث قامت الجمعية بوضع خطة البحث ونقطة تجمع للأعضاء وتمت المشاركة بـ 30 سيارة مجهزة وعدد من الطائرات الشراعية، وانطلق أبطال الجمعية قبل فجر يوم الجمعة 1441/09/15، من منطقة وادي الدواسر.

وأضافت الجمعية أنه تم تحديد نقطة التجمع وأثناء التحرك وصلت أنباء العثور عن سيارة المفقود المتعطلة وقد ترجل منها بعد قيامه بإشعال النار في أحد الإطارات للفت الأنظار إليه وبعدها قرر ترك المكان وأحسن التصرف بكتابة اتجاه سيره على السيارة واسم المكان الذي سوف يتوجه إليه عبارة (ماشي مع الرجم جنوب) ورسم السهم (جنوب) وعلى الفور تم توجيه الأعضاء للبحث عن المفقود وتتبع أثره وبعد ساعات الفجر تمكن عضو الجمعية الفارس عبدالله بن عبدالرحمن الشويعر وعدد من المتطوعين من خارج الجمعية من العثور عليه، وقد نال منه التعب ولكنه نجا وتم نقله إلى مستشفى السليل.