إغلاق مستودع ومخبز مخالف بالقريات

أغلقت بلدية القريات، اليوم، مستودعا مخالفا تم تجهيزه لتخزين الأغذية والمشروبات في بيئة غير صحية، وكذلك إغلاق مخبز آلي لعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية ولتدني مستوى النظافة وعدم تطبيق الاشتراطات الصحية. وأوضح رئيس بلدية محافظة القريات المهندس سميحان الشمري، أن مراقبي البلدية يبذلون جهوداً كبيرة للتأكد من توفر الاشتراطات الصحية في جميع المنشآت الغذائية بالمحافظة، والتحقق من سلامة المواد الغذائية والأماكن المخصصة لها، واليوم خلال الجولة المفاجئة تم إغلاق المخبز والمستودع وتم تغريمهم بالحد الأعلى.



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