شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف «الخدمات البريدية» في العشر الأواخر.. «الاتصالات» ترد والان نبدء بالتفاصيل

أكدت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، أنه لا صحة لما تم تداوله بشأن إيقاف شركات الخدمات البريدية من توصيل طلبات العملاء خلال العشر الأواخر من رمضان.

وشددت الوزارة على ضرورة التزام مقدمي الخدمات البريدية بالشفافية والوضوح بشأن أي مواعيد مستقبلية، حفاظاً على حقوق العملاء.