شكرا لقرائتكم خبر عن توسيع دائرة توزيع مياه زمزم ليشمل جميع أنحاء المملكة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالتعاون مع شركة المياه الوطنية الجهة المشغلة لمشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لسقيا زمزم عن توسيع دائرة توزيع مياه زمزم المباركة في المملكة، وذلك لتسهيل عملية إيصالها إلى أكبر عدد من طالبيها.

وأكدت الرئاسة أن هذا يأتي بناء على حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه- الله- وتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي رئيس اللجنة الإشرافية لمشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لسقيا زمزم الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، على توفير الحلول اللازمة لتأمين مياه زمزم المباركة وفق سعة العبوات الموحدة ذات (5 لتر) لطالبيها خلال شهر رمضان المبارك في ظل ظروف جائحة كورونا الراهنة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد الموكلي، أن الشركة حرصت خلال الفترة الماضية على زيادة عدد شركات التجزئة، وإنهاء الالتزامات التعاقدية اللازمة، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتذليل كل العقبات، وتسخير الإمكانيات لتقديم الخدمات للمستفيدين، مبينًا أنه خلال الأسبوع المقبل سيتم الإعلان عن منصة إلكترونية إضافية لطلب مياه زمزم عن بُعد، إذ يجري حاليًا تجهيز المنصة وفق الاشتراطات التعاقدية لاستقبال الطلبات بصورة مبسطة.