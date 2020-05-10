اخبار السعوديه

توسيع دائرة توزيع مياه زمزم ليشمل جميع أنحاء المملكة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن توسيع دائرة توزيع مياه زمزم ليشمل جميع أنحاء المملكة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالتعاون مع شركة المياه الوطنية الجهة المشغلة لمشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لسقيا زمزم عن توسيع دائرة توزيع مياه زمزم المباركة في المملكة، وذلك لتسهيل عملية إيصالها إلى أكبر عدد من طالبيها.

وأكدت الرئاسة أن هذا يأتي بناء على حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه- الله- وتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي رئيس اللجنة الإشرافية لمشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لسقيا زمزم الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، على توفير الحلول اللازمة لتأمين مياه زمزم المباركة وفق سعة العبوات الموحدة ذات (5 لتر) لطالبيها خلال شهر رمضان المبارك في ظل ظروف جائحة الراهنة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد الموكلي، أن الشركة حرصت خلال الفترة الماضية على زيادة عدد شركات التجزئة، وإنهاء الالتزامات التعاقدية اللازمة، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتذليل كل العقبات، وتسخير الإمكانيات لتقديم الخدمات للمستفيدين، مبينًا أنه خلال الأسبوع المقبل سيتم الإعلان عن منصة إلكترونية إضافية لطلب مياه زمزم عن بُعد، إذ يجري حاليًا تجهيز المنصة وفق الاشتراطات التعاقدية لاستقبال الطلبات بصورة مبسطة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر توسيع دائرة توزيع مياه زمزم ليشمل جميع أنحاء المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا