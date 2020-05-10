شكرا لقرائتكم خبر عن أمير حائل ونائبه يعزيان عائلة الشهيد «الشمري» والان نبدء بالتفاصيل
من جهتهم أعرب ذوي الفقيد عن شكرهم لسمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه على اتصالهما واهتمامهما الكريم ومشاركتهم العزاء ومواساتهم وتخفيف مصابهم، سائلين الله أن يجعل ما قاما به في ميزان حسناتهما وأن يكتب لهما الأجر والثواب.
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