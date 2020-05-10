شكرا لقرائتكم خبر عن أمير حائل ونائبه يعزيان عائلة الشهيد «الشمري» والان نبدء بالتفاصيل

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبالعزيز نائب أمير المنطقة، أمس، اتصالاً هاتفياً لتقديم العزاء والمواساة لعائلة شهيد الواجب الجندي أول لزام بن حزام الشمري في وفاة فقيدهم "رحمه الله" داعين الله أن يتغمد فقيدهم بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

من جهتهم أعرب ذوي الفقيد عن شكرهم لسمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه على اتصالهما واهتمامهما الكريم ومشاركتهم العزاء ومواساتهم وتخفيف مصابهم، سائلين الله أن يجعل ما قاما به في ميزان حسناتهما وأن يكتب لهما الأجر والثواب.