شكرا لقرائتكم خبر عن مطار الرياض يستقبل العائدين من 3 دول والان نبدء بالتفاصيل

وصلت إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض 3 رحلات قادمة من موسكو وميونخ وإسلام أباد عبر الخطوط السعودية ، وذلك ضمن الرحلات المخصصة لعودة المواطنين من الخارج. وفور وصول المواطنين إلى المطار، طبقت جميع التدابير الصحية والوقائية من فيروس كورونا، كما اتخذت الجهات الحكومية ممثلة في وزارات الخارجية، والسياحة، والصحة، والهيئة العامة للطيران المدني، العديد من الخطوات والإجراءات والتدابير الوقائية، وتضمنت 12 مرحلة يتم تطبيقها منذ وصول المواطنين إلى مطار بلد المغادرة وحتى وصولهم مطارات المملكة وخروجهم منها.

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