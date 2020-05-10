شكرا لقرائتكم خبر عن «العمارة الأحسائية».. فن يؤرخ التمازج البيئي والان نبدء بالتفاصيل

كشف الباحث والمؤرخ عبدالله حمد المطلق أن العمارة التقليدية فن يؤرخ البيئة التي عاشها الأحسائي، ويدل على وعي الشعوب، ويكرس مفاهيم التعامل مع البيئة، وظروف عناصر الطبيعة، مضيفا: من هنا كانت بيوت الطين في مدن وقرى محافظة الأحساء لها دلالتها على سهولة الحياة في الواحة الزراعية، التي تحيط بها الصحاري من ثلاث جهات، من الشمال والغرب والجنوب، فإما بردا قارسا تغذيه هبوب الشمال، وإما حرا لافحا تزحف معه الرمال.

بيئة غنية

وقال المطلق لـ«اليوم»: إن العقل المتعامل مع الصحراء كبيئة صعبة وقاسية فكر في إيجاد سكن يتواءم مع هذه المناخات، فوجد أن بيئته غنية بما يوفر له السكن المريح، وقام بتشييد بيته وبيت أسرته وجيرانه وحارته من الطين، كما استفاد من الشجر المتوافر في بيئته.

معالم سياحية

وأضاف: عندما تتجول في الأحياء القديمة في مختلف مدن وبلدات الأحساء، فإن بصرك سوف يبصر المباني التقليدية الجميلة التي شيّدها البناء الأحسائي بخبرته التي اكتسبها، وامتهنها خلال ممارسته البناء، فهناك المباني المبنية من الطين، ذات واجهات جميلة تزينت أشكالها وعماراتها بالزخارف الجصية الجميلة التي لا تعمل إلا بيد البناء الأحسائي، وما زالت بعض الأحياء القديمة محافظة على جمالها رغم مرور السنين على بنائها، إلا أنه ومن المؤسف أن بعض هذه المباني أزيلت بطريقة عشوائية ولم يتبق إلا القليل الذي ما زال يحافظ على طابعه التراثي العمراني، نتيجة عدم الاهتمام بها والبعض مكتوب عليه لافتة تحذير من البلدية، بالرغم من أن وزارة السياحة حرصت كل الحرص على المحافظة على المباني التراثية، خاصة التي تقع في وسط المدينة والقرى، نظرًا لأنها تمثل معالم سياحية تراثية جديرة بالاهتمام.

مميزات الطين

وأوضح أن مادة الطين تتميّز بأنها مادة عازلة للحرارة أثناء فصل الصيف، ويكون البناء بالطين عادة، إما على شكل عروق أو مداميك من اللبن تسمى «الّلبِن» ومفردها لَبِنَة، أو يُصنع على شكل قوالب مربعة أو مستطيلة، أو مدلقمة على شكل الكورة، واستعاض عن الطين في الوقت الحاضر بالطوب أو الطابوق «البلك»، ويتم تكوين الطين بعجن التراب مع «التبن»، ويوضع في قالب يعطيه شكل اللبن ويُسمى «الملبن»، وهو عبارة عن أربع قطع من الخشب على شكل مستطيل مفتوح من الأعلى والأسفل، يوضع الطين المخلوط بالتبن بداخله، ثم يرفع القالب الخشبي ليأخذ الطين الموضوع شكلًا ومقاسًا.

واستكمل: وهنا حسنات كثيرة أخرى أهمها أنه يعدل رطوبة الهواء، إذ يملك خاصية امتصاص رطوبة الهواء الزائدة بسرعة وإعادتها إليه عند الحاجة؛ ما يعني أن نسبة رطوبة الهواء في بيت مبني بالطين تبقى نسبة عالية، وهذا يؤمن مناخًا صحيًا على مدار السنة، كما أنه يخزن الحرارة ويحتفظ بها في ليالي الشتاء، وبالتالي فإن استعماله يساهم أيضًا في الحد من تلوث البيئة.

خطوات البناء

وأشار إلى أن عملية بناء بيت الطين تبدأ بتحديد قطعة الأرض المراد إقامة البيت فوقها، ثم توضع خيوط لتحديد الأساسات، وبعد ذلك يُحفر في الأرض بعمق مترين أو أكثر، ثم يوضع الأساس المسمى وهو من الحجارة والطين، ثم الأساس الأول، وبعد الانتهاء منه يُترك لمدة يوم حتى يجف، وذلك في الصيف، أما في الشتاء فيُترك يومين أو ثلاثة ثم يقام الأساس الثاني وهكذا حتى يتم البناء بارتفاع يحدده صاحب البيت.

وتابع: بعد البناء تتم عملية «الطمام»، وهي لياسة السقف من أسفل بالطين، والسقف يكون عبارة عن خشب من جذوع وسعف النخيل وأشجار الأثل أو السدر، بعد ذلك يتم عمل المساح بالجير الأبيض، ثم تتم عملية التعسيف وهو عمل الدرج والتلييس بالطين، ويتم التلييس بالجص، كما يستخدم لعمل النقوش والأشكال الجميلة، خصوصًا في المجالس والغرف والممرات والواجهات الخارجية.

إضافات جمالية

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ولفت إلى وجود إضافات يتم وضعها إما لجمال المبنى أو لحمايته وحفظه، حيث تقام في بعض الغرف ما يسمى «بالدكة»، وهي خاصة بكبار السن، كما يوضع في جدار الغرف ما يُسمى «بالكوة - الروزنة» وهي لوضع الكتب أو المصباح، كما يعمل في طرف الغرفة ما يُسمى بـ«البناجر» ويتكون من ثلاثة رفوف لوضع الأكل فوقه، ولمن أراد أن يحمي بيته من الملوحة الأرضية والمياه، فإنه يضع ما يُسمى «المحابس» وهي من الحجارة والطين، تقام بجانب الأساس الأول والثاني السفليين من الخارج لحماية السور، وفي نفس الوقت الاستفادة منها كجلسة بجانب المنزل. مشيرًا إلى أن صاحب المنزل الميسور الحال يهتم بالتشكيل الزخرفي على واجهة الجدران.

وسائل الحماية

وبيّن المطلق أن حوائط المساكن الأحسائية التقليدية تُبنى من الطين والحجر الجيري، بسماكات تصل إلى «80-100 سم»، والقصور قد يصل عرضها ما بين «3-5» أمتار، وتستخدم جذوع النخيل وأشجار الإثل لتشييد الأسقف، ويستخدم الطين المخلوط بالتبن، والجص المصنوع من الحجر الجيري في اللياسة، لحماية المبنى من تأثر الأمطار، ونظرًا لأن المناخ في الأحساء حار جاف، فإن المباني تتميز بقلة الفتحات إلى الخارج، كما تتميز باستخدام الأقواس الدائرية المزخرفة بالجص فوق الأبواب والنوافذ وتسمى «الكمر». وأضاف إن معظم مناطق الخليج العربي عامة والأحساء خاصة، تشترك في نوعية المواد المستخدمة في البناء التقليدي، والتي تعتمد أساسًا على المواد المتوافرة في البيئة المحلية، غير أن لكل منطقة خصائصها بحسب مظاهر السطح وطبيعة المكان، وقد استخدم أهالي الأحساء مواد البناء القديمة وأنواع الجص، وخصائص مواد البناء لعدة معالم أثرية في المحافظة.

مقاطع الحصى

وأشار إلى أن واحة الأحساء تميّزت بكبرها واتساع رقعتها وتنوع مظاهر الطبيعة والتضاريس، وهو ما أدى إلى غنى المنطقة وتنوع المواد المستخدمة في البناء، ويُعتبر الحجر الجيري الذي يُعرف محليًا بالحصى «الجعدي» أو «الربا»، الأكثر استخدامًا في بناء الجدران، فهو يستخرج من أماكن معينة، يسميها الأهالي «مقاطع الحصى» مفردها «مقطع»، كان يعمل بها رجال أشداء في قطع الصخور الجيرية من الأرض، وحملها على ظهور الحمير إلى موقع البناء.

وقال: توجد في الأحساء مقاطع متنوعة، وتتميّز مدينة الطرف بوجود مقاطع للجص، يتم نقله إلى الهفوف والمبرز، وتتميز صخور الطرف بالقوة ؛ وتتحمّل ثقل المبنى، وما قد ينتج من تسربات ورطوبة الأرض، وتسمى «حصى فولاذ».

الصخور البحرية

وأوضح أن الأحسائيين يستخدمون الطوب أو الطين المجفف «اللبن» في كثير من المباني، ومن غير المستبعد أن نجد بعض الأبنية قد استخدم في بنائها كلا النوعين، فالمباني الطينية تمر بعمليات تجديد وترميم مختلفة، كما استخدم الآجر وهو «الطين المشوي» الذي يُعرف محليًا باسم «الخَشْت» ولو بشكل محدود، وقد كان ظاهرًا بوضوح في أبنية قصر إبراهيم وقصر خزام، وقصر صاهود، وقصر محيرس قبل الترميم، خاصة في بناء القبب التي تميزت بها القصور، وكذلك ساحل العقير التاريخي الذي يعتبر منفذ الأحساء البحري، وشهد استخدام مواد مختلفة من داخل الأحساء، حيث تتوافر الصخور البحرية التي اعتمد عليها سكان ساحل العقير في تشييد المباني التي تشهد اليوم على عراقتها، وأن الجص يُستخدم في عملية تكسية الجدران الطينية، كما مر سابقًا، وكانت جذوع النخيل تستخدم في بناء الأسقف والجسور أكثر من أخشاب الجندل المستوردة، التي كانت تستخدم بصورة أقل؛ وذلك بسبب وفرة جذوع النخيل، ولصعوبة الحصول على أخشاب الجندل التي تستورد من سواحل أفريقيا عبر ميناء العقير، كما أن نجارة الأبواب والشبابيك كانت تستخدم في صناعتها أخشاب من الأشجار المحلية كالسدر والأثل.

الجص الأحسائي

وأضاف إن الأحساء تميّزت بأنواع مختلفة من الجص، وقد ثبت تاريخيًا معرفة هذه الأنواع منذ القِدم، وتشير المكتشفات الأثرية في بعض المواقع إلى وجود طبقات تحمل صفات الجص، الذي ظل أهل الأحساء يستخدمونه حتى وقت قريب، إذ من الواضح أن تلك الأنواع من الجص وطرق إعداده هي من الأساليب المتوارثة منذ القِدم، وهي ثلاثة أنواع تُعرف بـ«الجص العُربي»، و«الخِكري»، و«الذَكري»، ولكل نوع منها استخدام خاص، فخبرة البنّائين الأحسائيين عبر الزمن، أهّلتهم لمعرفة هذه الأنواع والتعامل معها حسب خصائصها.

عازل طبيعي

وبيّن أن مادة الجص تدخل في كثير من جوانب العمارة التقليدية، فعوضًا عن كونها المادة الأساس في صناعة ما نتحدث عنه من القوالب والزخارف الجصية، وفي تزيين المداخل والبوابات، وعمل الأقبية والعقود، وعمل الشرفات أو الحمامات، فقد استخدم الجص للياسة تغطى به الجدران الطينية من الداخل والخارج؛ كي يحفظ تلك الجدران من عوامل الخراب والتآكل بفعل الزمن والأمطار وغيرها، كما أنه يُشكل عازلًا طبيعيًا من الحرارة والرطوبة التي يعاني منها أهل المناطق الحارة، كما في الأحساء خاصة والخليج العربي عامة، وفي بناء المنارات والقباب، كما يستخدم الجص في بناء «الجصة»، وهي المكان أو الغرفة التي يتم فيها تخزين التمور، وفي طي عيون ومجاري المياه.