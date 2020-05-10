شكرا لقرائتكم خبر عن الصيام والصرع والان نبدء بالتفاصيل

شهر رمضان ذلك الضيف الذي ينتظره الجميع بشوق في كل عام وكل النفوس تهفو لصيامه وقيامه، ونظرا لما يطرأ في هذا الشهر من تغيرات في ساعات العمل وأوقات النوم، أردنا أن نتطرق لبعض المواضيع التي تخص فئة غالية علينا في الشهر الفضيل وهم المرضى المصابون بأمراض المخ والأعصاب.

أولا: الصيام والصرع، ننصح دوما المريض بأخذ الأدوية في أوقات منتظمة، وفي شهر رمضان ننصح بأخذها مع الإفطار وقبل أذان الفجر، ويكون ذلك بالتدريج قبل دخول الشهر الكريم، وأيضا ننصح بتجنب السهر والإرهاق والنشاط البدني الشاق، ويجب على المريض أخذ قسط كاف من الراحة والإكثار من السوائل خلال المساء.

وحيث إن شهر رمضان يتزامن هذه السنة مع جائحة كورونا، نسأل الله أن يرفع البلاء عاجلا غير آجل، ويسأل كثير من المرضى إن كانت أدوية الصرع تؤدي إلى ضعف المناعة، والإجابة: أدوية الصرع لا تؤثر على المناعة ويجب الاستمرار عليها.

ثانيا: الصيام والصداع، بعض مثيرات الصداع النصفي «الشقيقة» سببها السهر وقلة النوم بالإضافة إلى عدم تناول الطعام بانتظام وعدم شرب القهوة في حالة كان الشخص معتادا عليها، وفي هذه الحالات يجب على المريض الالتزام بأدوية الوقاية من الصداع وأخذ الأدوية المثبطة للصداع.

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ثالثا: الصيام والجلطات الدماغية، ففي حالة كون المريض يأخذ مسيلات للدم بسبب حدوث جلطات دماغية في السابق أو أدوية للضغط فإنه يجب الالتزام بها وأخذها في مواعيدها بالإضافة إلى الالتزام بأخذ الأدوية لعوامل الخطورة الأخرى مثل السكري وارتفاع الكوليسترول.

رابعا: الصيام والتصلب المتعدد، حيث إن مرضى التصلب قد يكونون عرضة للخمول والإرهاق، وفي هذه الحالة فإن أخذ غفوة قصيرة قد يساعد في تجديد النشاط، كما يجب عليهم الانتظام على الأدوية الموصوفة من الطبيب المختص.

استشاري المخ والأعصاب وأمراض الصرع

رئيس قسم الأعصاب «بجامعي الخبر»