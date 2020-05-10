شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع 7 آلاف وجبة إفطار بـ«خيرات الرياض» والان نبدء بالتفاصيل
وثمّن محافظ رماح عبدالله الشرافاء، إسهام الأهالي ورجال وسيدات الأعمال، وفرع الغرفة التجارية، ومجلس المسؤولية الاجتماعية، وجمعية البر بالمحافظة في دعم المبادرة، معتبرا ذلك صورة من التكافل الاجتماعي والاهتمام بإعانة الآخرين. وأكد أن تبني إمارة منطقة الرياض لمبادرة «خيرات الرياض»، يؤكد اهتمام صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، بالأسر المحتاجة والوافدين، مثمنًا حرصهما على تعزيز الخدمة المجتمعية.
يُذكر ان مبادرة «خيرات الرياض» تتضمن تقديم السلال الغذائية والوجبات للأسر المتضررة والمتعففة، والوافدين، للإسهام في تخفيف الأضرار الناتجة عن منع التجول وتعليق الأعمال بسبب جائحة كورونا، والعمل على سرعة تقديم الدعم وإيصال المواد الغذائية والأساسية.
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