شكرا لقرائتكم خبر عن توازن الأملاح بعد الصيام الطويل والان نبدء بالتفاصيل

أوضح أخصائي علوم الغذاء والتغذية، أمين جمعية الغذاء والتغذية د. مشوح المشوح أن تناول ملعقة صغيرة من الخل العضوي الذي يساعد على امتصاص الأملاح، مع الشوربة المضاف لها ملعقة صغيرة من أملاح «الهمالايا»، وهي أملاح طبيعية متوازنة، مع نصف ملعقة كريمة «التارتر» الغنية بالبوتاسيوم بعد الصيام؛ يؤدي إلى إعادة توازن الأملاح بعد الصيام الطويل في شهر رمضان المبارك.

وأفاد د. المشوح بأنه يجب عمل التحاليل للكشف عن نسبة ارتفاع البوتاسيوم، لما قد يتعرض له الشخص من وجود مشاكل بالكلى، أو مشاكل أخرى، لذا يجب تجنب الأغذية التي تحتوي على البوتاسيوم، وشرب كميات كبيرة من الماء قدر المستطاع. وفيما يخص التساؤلات التي تدور حول تأثر المعدة من تناول الخل، قال د. المشوح: يجب وضع ملعقة صغيرة على الطبق المراد تناوله كتجربة قبل تنفيذ الطريقة، وعند الشعور بأي أعراض متعبة فيجب الاستغناء عنه وترك تناوله.

وأضاف د. المشوح أن الموز والخضراوات الورقية غنية بالبوتاسيوم ويمكن تعويضها بكريمة «التارتر»، كما أشار إلى إمكانية الحصول على هذه المنتجات في محلات بيع الأغذية الكبيرة في قسم الأغذية العضوية.