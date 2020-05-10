350 متطوعا ومتطوعة يشاركون في مبادرات متنوعة

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وأضاف الهادي أن المجلس نفذ برعاية أمير منطقة الجوف رئيس مجلس الشباب بالمنطقة «ملتقى التطوع الاحترافي» عن بعد الذي استفاد منه أكثر من 1189 متلقيا ومهتما بما طرحه 7 متخصصين بمجالات مختلفة. كما أطلق المجلس هذه الأيام ملتقى «مشكاة» الرمضاني الذي يبث عن طريق برنامج «zoom» وسيتحدث به 14 من المتخصصين والمستشارين في مجالات مختلفة. ويشتمل الملتقى على إستراتيجية النجاح وتحقيق الطموح، وقوانين ستغير حياتك، وأثر جائحة كورونا على عقود العمل بالإضافة لمحاور أخرى متنوعة.
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