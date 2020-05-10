شكرا لقرائتكم خبر عن 350 متطوعا ومتطوعة يشاركون في مبادرات متنوعة والان نبدء بالتفاصيل

أكد الأمين العام لمجلس شباب الجوف مهند الهادي أن المجلس يشارك بأكثر من 350 متطوعا ومتطوعة، وذلك ضمن الجهود التنسيقية والتطوعية بالمبادرات والحملات التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف رئيس مجلس شباب الجوف في ظل جائحة كورونا وأضاف الهادي أن المجلس نفذ برعاية أمير منطقة الجوف رئيس مجلس الشباب بالمنطقة «ملتقى التطوع الاحترافي» عن بعد الذي استفاد منه أكثر من 1189 متلقيا ومهتما بما طرحه 7 متخصصين بمجالات مختلفة. كما أطلق المجلس هذه الأيام ملتقى «مشكاة» الرمضاني الذي يبث عن طريق برنامج «zoom» وسيتحدث به 14 من المتخصصين والمستشارين في مجالات مختلفة. ويشتمل الملتقى على إستراتيجية النجاح وتحقيق الطموح، وقوانين ستغير حياتك، وأثر جائحة كورونا على عقود العمل بالإضافة لمحاور أخرى متنوعة.

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