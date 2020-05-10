اخبار السعوديه

فعاليات وجوائز لأندية الحي في رمضان

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن فعاليات وجوائز لأندية الحي في رمضان والان نبدء بالتفاصيل

شهدت أندية الحي للبنين والبنات في الإدارة العامة للتعليم في محافظة الطائف حراكا مميزا ومتنوعا من خلال البرامج والفعاليات المقدمة، لجميع فئات المجتمع في جميع الأندية عن بعد خلال شهر رمضان المبارك.

وأعدت أندية الحي للبنين والبنات مسابقات وفعاليات متنوعة بالإضافة للأعمال التطوعية، استهدفت جميع شرائح المجتمع لاستثمار أوقاتهم في منازلهم بما يعود عليهم بالنفع والفائدة على حد سواء للبنين والبنات. وقدمت أندية الحي جوائز قيمة، كما لقيت تفاعلا كبيرا من جميع شرائح المجتمع، وذلك من خلال المنصات الإعلامية لأندية البنين والبنات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فعاليات وجوائز لأندية الحي في رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا