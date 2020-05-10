شكرا لقرائتكم خبر عن فعاليات وجوائز لأندية الحي في رمضان والان نبدء بالتفاصيل

شهدت أندية الحي للبنين والبنات في الإدارة العامة للتعليم في محافظة الطائف حراكا مميزا ومتنوعا من خلال البرامج والفعاليات المقدمة، لجميع فئات المجتمع في جميع الأندية عن بعد خلال شهر رمضان المبارك.

وأعدت أندية الحي للبنين والبنات مسابقات وفعاليات متنوعة بالإضافة للأعمال التطوعية، استهدفت جميع شرائح المجتمع لاستثمار أوقاتهم في منازلهم بما يعود عليهم بالنفع والفائدة على حد سواء للبنين والبنات. وقدمت أندية الحي جوائز قيمة، كما لقيت تفاعلا كبيرا من جميع شرائح المجتمع، وذلك من خلال المنصات الإعلامية لأندية البنين والبنات.