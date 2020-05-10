شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق مستودع للمستلزمات الطبية بالقطيف يعمل بلا ترخيص والان نبدء بالتفاصيل
الإصحاح البيئي
وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف م. محمد الحسيني، أن زيارات مراقبي البلدية الميدانيين على المنشآت الغذائية في المحافظة شملت عددا من المستودعات، لضمان المحافظة على الإصحاح البيئي، وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطرًا على الصحة العامة، مؤكدا أن البلدية تكثف الجولات الرقابية؛ للحد من تفشي فيروس «كورونا»، وتتخذ كافة التدابير الوقائية التي تضمن سلامة المنتج للمواطن والمقيم.
الأنشطة المختلفة
وأشار إلى أن البلدية بالتعاون مع الجهات المختصة أغلقت مستودعًا للمستلزمات الطبية؛ لعدم وجود تصريح «رخصة»، وتدني مستوى النظافة، ولمخالفته اشتراطات التخزين، مؤكدا استمرار الجولات الرقابيّة على جميع المحلات في نطاق المحافظة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ومتابعة كافة الأنشطة المختلفة في جميع المنشآت، وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين.
تطبيق الأنظمة
وأضاف م. الحسيني، أن البلدية تسعى إلى تكثيف الرقابة من خلال الحملات على المحلات التجارية والمتعلقة بالصحة العامة، ويأتي ذلك ضمن جولات البلدية الرقابية المكثفة للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية والتزام جميع المنشآت الصحية بها، مؤكدا تطبيق الأنظمة والتعليمات والتقيد بلائحة الاشتراطات البلدية، داعيا إلى تعاون المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات من خلال مركز «940».
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