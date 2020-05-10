شكرا لقرائتكم خبر عن بيع المأكولات أمام المنازل والان نبدء بالتفاصيل

سيدة تبيع مأكولات أمام منزلها في أحد أحياء أبيدجان في شهر رمضان وترتدي كمامة واقية، وسط العديد من المخاوف التي تجتاح دول العالم نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد

وعلى الرغم من انتشار الفيروس بصورة مكثفة في العالم وفي الدول الإسلامية أيضًا، إلا أن العديد من المظاهر التي تزيد الأواصر بين العائلات لا يزال المسلمون يحرصون عليها، ولكن في منازلهم.

ويترقب المسلمون حول العالم نهاية الفيروس لبدء ممارسة الطقوس الرمضانية، التي يحرصون عليها في الشهر المبارك، ومن بينها التزاور وأداء صلاة التراويح في جماعة.